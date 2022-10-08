Учёные выяснили, когда крупные американские города будут затоплены

Большинство мегаполисов США, расположенных на побережьях будут затоплены к 2100 году. Этот прогноз был получен американскими учеными при помощи математической модели, в котором была учтена скорость повышения уровня воды в океане и таяние ледников.
Большинство мегаполисов США, расположенных на побережьях будут затоплены к 2100 году. Этот прогноз был получен американскими учеными при помощи математической модели, в котором была учтена скорость повышения уровня воды в океане и таяние ледников.
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