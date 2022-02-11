Назвавший непривитых пенсионеров врагами мэр Елабуги избежал наказания

Как сообщил источник Inkazan, заместитель елабужского прокурора Роберт Минигулов установил, что произнесенное Нуриевым слово «враги» относились к непривитым пенсионерам, при этом он не говорил конкретно о ветеранах Великой Отечественной войны.
Как сообщил источник Inkazan, заместитель елабужского прокурора Роберт Минигулов установил, что произнесенное Нуриевым слово «враги» относились к непривитым пенсионерам, при этом он не говорил конкретно о ветеранах Великой Отечественной войны.
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