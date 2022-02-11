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Назвавший непривитых пенсионеров врагами мэр Елабуги избежал наказания

Назвавший непривитых пенсионеров врагами мэр Елабуги избежал наказания

Как сообщил источник Inkazan, заместитель елабужского прокурора Роберт Минигулов установил, что произнесенное Нуриевым слово «враги» относились к непривитым пенсионерам, при этом он не говорил конкретно о ветеранах Великой Отечественной войны.

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