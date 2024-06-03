Экс-зампред облсовета Остроушко заявила, что Лежнев уходит на СВО

Экс-зампред Орловского областного совета, журналист Валентина Остроушко в своем тг-канале сообщила, что арестованный советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев написал заявление об отправке на СВО в качестве бойца.
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