Financial Times описывает будущее коммунистического капитализма в Китае

Каково экономическое будущее Китая? Этот вопрос поднимает множество конкретных проблем, в частности, сохраняющийся макроэкономический дисбаланс Китая, угрозу сокращения численности населения и ухудшение отношений с важными частями внешнего мира, прежде всего со все более враждебными США.
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