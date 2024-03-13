Financial Times описывает будущее коммунистического капитализма в Китае

Каково экономическое будущее Китая? Этот вопрос поднимает множество конкретных проблем, в частности, сохраняющийся макроэкономический дисбаланс Китая, угрозу сокращения численности населения и ухудшение отношений с важными частями внешнего мира, прежде всего со все более враждебными США.