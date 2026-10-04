Нижний Новгород прогреется до +17 °С к пятнице

К пятнице, 9 октября, воздух в Нижнем Новгороде прогреется до +17 °С, тогда как в понедельник столбики термометров не поднимутся выше +8 °С и вечером пройдёт дождь.
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