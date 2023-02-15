Банк России: на переправе ставки не меняют

Стабильно, как где? Мы больше полугода не вспоминали о ключевой ставке Центробанка, но не потому, что она всё это время оставалась неизменной.
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