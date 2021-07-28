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Казахстанский боксер Темиржанов проиграл вице-чемпиону мира на Олимпиаде

23-летний павлодарец Серик Темиржанов в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в весе до 57 кг встретился с вице-чемпионом мира американцем Дьюком Рэганом.

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