Региональный режим ЧС введён в Приамурье из-за обвала в шахте

В этот момент в шахте находились 13 вахтовых рабочих.фото: t.me/mchs28--> В Амурской области введён регионарный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе, сообщает 19 марта пресс-служба областного правительства.