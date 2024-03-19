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Региональный режим ЧС введён в Приамурье из-за обвала в шахте

Региональный режим ЧС введён в Приамурье из-за обвала в шахте

В этот момент в шахте находились 13 вахтовых рабочих.фото: t.me/mchs28--> В Амурской области введён регионарный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе, сообщает 19 марта пресс-служба областного правительства.

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