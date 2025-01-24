❗️Закон о штрафах за склонение к абортам в Крыму эффективен также с точки зрения общественного порицания Так считает председатель Комитета по здравоохранению Госсовета республики Анна Рубель.
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❗️Закон о штрафах за склонение к абортам в Крыму эффективен также с точки зрения общественного порицания Так считает председатель Комитета по здравоохранению Госсовета республики Анна Рубель.