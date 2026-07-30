Духовность на фасаде: как МАЕР и хабаровские муралы пытаются разбавить «информационный шум»

Статья анализирует, как медиахолдинг МАЕР и проект «Шуми, Восток. Муралы» в Хабаровске пытаются снизить уровень «информационного шума» и усилить присутствие традиционных духовно-нравственных ценностей в городской среде: через экономические стимулы для рекламодателей (бонусные 10% эфира за ценностный контент) и через стрит-арт, обращающийся к музыкальной истории края и темам исторической памяти, крепкой семьи и приоритета духовного над материальным; приводятся данные исследования партнерства «Яркие краски креативных индустрий» о доминировании посыла «финансовая выгода» во внешней рекламе Хабаровска и делается вывод о необходимости системного масштабирования ценностно-ориентированных медийных и художественных практик.