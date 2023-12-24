От «колдуна» до противоюзного устройства: кто придумал систему ABS и причем здесь самолеты

– Тормози! — Не тормозимся! Юз! — Переложить реверс! — Хвост оторвёт! Когда в 1979 году режиссёр Александр Митта сдавал свой «Экипаж» министру гражданской авиации СССР, то успокоил переполнявшее высокого судью возмущение одной-единственной фразой: «Товарищ министр, это ж сказка!» Не спешите обвинять меня в оффтопике.