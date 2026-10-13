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Заявление Трампа о смене власти на Украине «подрывает позиции» Зеленского – Пушков

Заявление Трампа о смене власти на Украине «подрывает позиции» Зеленского – Пушков

Член конституционного комитета Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что слова президента США Дональда Трампа о необходимости сменить руководство на Украине «подрывают позиции» Владимира Зеленского.

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