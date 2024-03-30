Politico: Зеленский в ужасе от перспективы "поработать" с Трампом еще один срок

Сможет ли Зеленский склонить на свою сторону Трампа? © REUTERS / Jonathan Ernst Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Что будет, если престарелый благодетель Зеленского по фамилии Байден все-таки уберется из Белого Дома? Этим вопросом задается издание Politico.