Politico: Зеленский в ужасе от перспективы "поработать" с Трампом еще один срок

Сможет ли Зеленский склонить на свою сторону Трампа? © REUTERS / Jonathan Ernst Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Что будет, если престарелый благодетель Зеленского по фамилии Байден все-таки уберется из Белого Дома? Этим вопросом задается издание Politico.
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