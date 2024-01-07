Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор климахин
    ВИНОВАТЫ   ДЕПУТАТЫ   МИНИСТР   ТРУДА   ОЛИГАРХИ    И  РАБОТА  ДАТЕЛИ   черножопые   шакалы   басмачи   это  войны  ш..."ТЫ РУССКИЙ? ДЛЯ ...
  • Коля Колянов
    🤣😂👍👏Схвачен предатель...
  • Коля Колянов
    Ещё один Байден, интересно кто кого перещеголяет по маразму."За "подарки" к Н...

Индия окончательно обнаглела. Нью-Дели шантажирует Москву, требуя продавать ей нефть задарма

Индия окончательно обнаглела. Нью-Дели шантажирует Москву, требуя продавать ей нефть задарма

Интересная жизнь с Vera Star События произошедшие на днях в очередной раз доказали, что все наши "надежные" партнеры на внешнеполитическом контуре, это самые обыкновенные прихлебатели, одержимые лишь одной мыслью о том, как бы в очередной раз поиметь с России что-нибудь задарма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Придет. Таковы законы физики- синусоида. Либерализм всегда меняется на тиранию.
Ответить
3 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
эти индусы везде наглые , даже заметили как они живут в Беларуси а потом остаются работать и жить и наглее их мразей вокруг никого нет
Ответить
3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Российскую нефть запретили продавать из-за санкций. Россия снизила цены. Индийцы хотят покупать нефть только по низким ценам.
Ответить
53 мин.

Картина дня

наверх