Индия окончательно обнаглела. Нью-Дели шантажирует Москву, требуя продавать ей нефть задарма

Интересная жизнь с Vera Star События произошедшие на днях в очередной раз доказали, что все наши "надежные" партнеры на внешнеполитическом контуре, это самые обыкновенные прихлебатели, одержимые лишь одной мыслью о том, как бы в очередной раз поиметь с России что-нибудь задарма.