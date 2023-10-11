Выдохните: 3 простых способа медитации, которые подойдут даже новичкам

Если вы давно хотели попробовать, сейчас самое время В конце сентября режиссер Уэс Андерсон представил фильм «Чудесная история Генри Шугара», в основу которой лег одноименный рассказ прославленного сказочника Роальда Даля.
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