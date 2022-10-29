Финальный выпуск «Шоу Аватар» выйдет на НТВ 29 октября

Финал сезона «Шоу Аватар» выйдет на телеканале НТВ в субботу, 29 октября в 20:10. Фанаты смогут узнать, кем были выступавшие под аватарами в течение двух месяцев знаменитости, сообщает «Вокруг ТВ».
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