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«МЮ» пропустил 7 голов от «Ливерпуля», ЦСКА уступил «Сочи», победы Петросян и Гуменника на Гран-при России, Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Милонов хочет отменить Fan ID и другие новости

«МЮ» пропустил 7 голов от «Ливерпуля», ЦСКА уступил «Сочи», победы Петросян и Гуменника на Гран-при России, Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Милонов хочет отменить Fan ID и другие новости

Привет! На этой неделе нас ждёт много потрясающего футбола – не будем медлить и скорее ворвёмся в неё с главными новостями воскресенья  1.

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