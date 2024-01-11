Диетолог Стародубова предостерегла от увлечения холодцом из-за вреда для сердца

В холодце содержится много насыщенных жиров, поэтому его нужно употреблять в умеренных количествах. О вреде чрезмерного увлечения популярным блюдом рассказала главный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии