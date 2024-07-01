Президент Сербии: для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет в ходе военных действий На самом деле обе стороны конфликта на Украине не стремятся к прекращению огня.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Президент Сербии: для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет в ходе военных действий На самом деле обе стороны конфликта на Украине не стремятся к прекращению огня.
Свежие комментарии