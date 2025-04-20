Политика как он...
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Политика как она есть

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В Москве 20 апреля стало рекордным по теплу

В Москве 20 апреля стало рекордным по теплу

Погода 20 апреля в Москве побила суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день воздух прогрелся до 24,4 градуса, перекрыв прежний максимум от 1995 года, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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