США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

В Минэнерго США заявили о проведении подземных испытаний на ядерном полигоне в штате Невада в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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