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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Редактор персонажа Dragon Age: The Veilguard стал самостоятельным приложением, а в игру...

Редактор персонажа Dragon Age: The Veilguard стал самостоятельным приложением, а в игру...

Редактор персонажа Dragon Age: The Veilguard стал самостоятельным приложением, а в игру добавили знаменитую броню из Dragon Age 2Вслед за Mass Effect своего неофициального праздника дождалась ещё одна ролевая франшиза BioWare — 4 декабря фанаты и разработчики традиционно отмечают день Dragon Age, и 2024 год не стал исключением.

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