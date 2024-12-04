Редактор персонажа Dragon Age: The Veilguard стал самостоятельным приложением, а в игру добавили знаменитую броню из Dragon Age 2Вслед за Mass Effect своего неофициального праздника дождалась ещё одна ролевая франшиза BioWare — 4 декабря фанаты и разработчики традиционно отмечают день Dragon Age, и 2024 год не стал исключением.