В Суд Москвы подан иск по делу о коррупции в отношении реставраторов

В Москве заведено дело на работников в сфере реставрации, совершавшими действия коррупционного характера правительству из министерства культуры для победы на конкурсах и получения новых тендеров на реставрацию зданий.
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