Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 846 подписчиков

«Газпром» послал балтийский СПГ в обход Европы

«Газпром» послал балтийский СПГ в обход Европы

Танкер-терминал СПГ «Портовый» пошел по Северному морскому пути. Судно, использовавшееся на балтийском комплексе «Портовая» у «Северного потока», отправили, очевидно, в рейс из-за более высокого ледового класса, чем у газовозов, которые обслуживают проект.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии