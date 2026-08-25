«Газпром» послал балтийский СПГ в обход Европы

Танкер-терминал СПГ «Портовый» пошел по Северному морскому пути. Судно, использовавшееся на балтийском комплексе «Портовая» у «Северного потока», отправили, очевидно, в рейс из-за более высокого ледового класса, чем у газовозов, которые обслуживают проект.