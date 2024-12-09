Флагманский кроссовер Changan рассекречен на официальных снимках

Дочерняя фирма Qiyuan поделилась серией изображений паркетника с индексом С798. Речь идёт о самой крупной и оснащённой модели суббренда Changan: у новинки будет лидар, потайные дверные ручки и фирменная световая подпись.
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