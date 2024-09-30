Алсу высмеяла бывшего мужа за его измены

Певица опубликовала язвительное видео в адрес Яна Абрамова. Певица Алсу СоцсетиАлсу рассталась с предпринимателем после 18 лет брака и рождения троих детей – 18-летней Сафины, 16-летней Микеллы и 8-летнего Рафаэля.