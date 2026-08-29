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Захватил предприятия: НАБУ расширило список подозреваемых по делу "Форрест Гамп"

Захватил предприятия: НАБУ расширило список подозреваемых по делу "Форрест Гамп"

РЕН ТВ НАБУ расширило список подозреваемых по так называемому делу "Форрест Гамп". Ранее в рамках этой операции силовики арестовали бывшую замглаву офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую.

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