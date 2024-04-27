NYT: визит Блинкена показал, что США и Китай пытаются спасти то, что еще могут

Визит руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китайскую Народную Республику продемонстрировал, что Вашингтон и Пекин пытаются спасти то, что еще могут, на фоне быстрого сокращения числа областей, в которых они способны к сотрудничеству.