В ГД призвали раздать пенсионерам продукты с истекающим сроком годности

Политическая партия Справедливая Россия предложили внедрить в магазинах специальные полки с продуктами для малоимущих и пенсионеров, ссылаясь на актуальность проблемы нерационального использования продовольствия с истекающим сроком годности в России.
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