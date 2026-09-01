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Рамблер

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Родион Газманов раскритиковал планируемые концерты Канье Уэста

Родион Газманов раскритиковал планируемые концерты Канье Уэста

Певец Родион Газманов резко раскритиковал предстоящие концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

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