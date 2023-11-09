Бывший лидер Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сара Вагенкнехт может создать пророссийскую структуру.
ЄП: «подруга Путина» Вагенкнехт может создать опасную для Киева партию
Комментарии
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Геннадий Бережнов
«Європейська правда». Новая партия станет большой угрозой для киевского режима. Однако много на себя берут! Это фашиствующий режим и его место на свалке истории. Вагенкнехт названа «подругой» Путина. Какие же там мелкие и тупые люди, западной дерьмократии. Путина пригласили на свадьбу и один танец стал для неё последним в политике. Сегодня бывший премьер в России. Запад теряет остатки разума!
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