Геннадий Бережнов

«Європейська правда». Новая партия станет большой угрозой для киевского режима. Однако много на себя берут! Это фашиствующий режим и его место на свалке истории. Вагенкнехт названа «подругой» Путина. Какие же там мелкие и тупые люди, западной дерьмократии. Путина пригласили на свадьбу и один танец стал для неё последним в политике. Сегодня бывший премьер в России. Запад теряет остатки разума!