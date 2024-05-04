Власти объявили в Екатеринбурге природное ЧС

Количество снежных осадков достигло 8 миллиметровСнегопад, обрушившийся на Екатеринург, привёл к серьёзному ухудшению условий на дорогах, вызвал сложности в работе светофоров, создал риск падения деревьев, на которых уже вылезли листья.
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