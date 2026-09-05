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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА не проигрывает в РПЛ при Игдисамове – 6 побед и 3 ничьих

ЦСКА одержал победу над « Зенитом » (2:1) в гостевом матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ .  Таким образом, московский клуб не потерпел ни одного поражения с момента назначения Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера.

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