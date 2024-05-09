Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы Елена ГалицкаяВладимир Путин, президент России, вновь выразил искренние поздравления странам бывшего Советского Союза по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии