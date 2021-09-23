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Зеленский процитировал Путина, выступая в ООН

Зеленский процитировал Путина, выступая в ООН

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что «в мире никто больше не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной».

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