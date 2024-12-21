Сенатор Уваркина предлагает освободить из тюрьмы осуждённого в Липецке хирурга

«Новости Липецка» ранее писали об удивительном судебном приговоре детскому хирургу Ольге Смотровой. В Липецке ей назначили реальный срок в исправительной колонии, невзирая на то, что она является женой бойца СВО с грудным младенцем на руках.
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