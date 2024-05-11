Чемпион НБА «Денвер» обыграл «Миннесоту» и сократил отставание в серии плей-офф

«Денвер» одержал важнейшую победу в третьем матче серии плей-офф с «Миннесотой». Ранним утром 11 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) прошел третий матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором местная «Миннесота Тимбервулвз» принимала действующих чемпионов лиги «Денвер Наггетс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии