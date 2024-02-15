«В России треть женщин имеет абсолютные показания к кесареву сечению»

В России кесарево сечение показано 30% женщин, тогда как во всем мире эта доля составляет около 16%, рассказал в интервью «Известиям» заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Анатолий Ищенко.