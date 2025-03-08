Новый хоррор режиссёра Осгуда Перкинса "Обезьяна" показывает до жути смешную жестокость

О чём фильм Сюжет фильма основан на рассказе американского "короля ужасов" Стивена Кинга и повествует о двух братьях-близнецах Хэле и Билле, которые нашли среди вещей своего загадочно пропавшего отца необычную игрушку-обезьянку.
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