WSJ: из-за торговой войны с США Канада планирует стать членом Евросоюза

Канада планирует стать ассоциированным членом Евросоюза из-за торговой войны с США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией.
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