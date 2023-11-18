Смертность населения в Крыму снизилась

На заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и улучшение качества жизни в Крыму заявили, что в Республике зафиксировано снижение смертности населения за 10 месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года.