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«ПСЖ» готов платить Мбаппе как Неймару. Килиан думает об уходе, он не чувствует себя главной звездой команды (Marca)

«ПСЖ» не хочет отпускать нападающего Килиана Мбаппе в другой клуб. Срок действующего контракта француза с парижанами истекает летом 2022 года, однако «ПСЖ» готовы предложить Мбаппе огромную зарплату, чтобы убедить его остаться.

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