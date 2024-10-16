В Бельгии вручили пятый хрустальный велосипед Лотте Копецки

Награду «Кристальный велосипед» (Kristallen Fiets), присуждаемую лучшему бельгийскому велосипедисту года в пятый раз вручила редакция ежедневной газеты Het Laatste Nieuws, сообщает 15 октября The Brussels Times.
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