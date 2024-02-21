10-летний отличник избивает одноклассников за тройки в подмосковной школе

Требования отчислить потенциального медалиста пока не дали результата В подмосковном Дзержинском правоохранители провели беседу с 10-летним мальчиком, который на протяжении нескольких лет избивал одноклассников за плохую учебу, сообщает Telegram-канал "Плохие новости".
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