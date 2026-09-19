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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пойнт об игре с Михеевым: «У него отличная скорость, он здорово выигрывает борьбу за шайбу. Это пойдет на пользу нашему звену с Кучеровым»

Нападающий « Тампы »  Брэйден Пойнт высказался об игре в звене с Ильей Михеевым и  Никитой Кучеровым .

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