Американская корпорация Nvidia планирует инвестировать в Таиланд, поскольку поскольку Юго-Восточная Азия становится популярным местом для строительства центров обработки данных на базе искусственного интеллекта (ИИ) и производства компонентов, которые их обеспечивают.
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