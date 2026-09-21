Специалисты "Роснефти" разработали опоры ЛЭП из атмосферостойкой стали

Опоры воздушных линий электропередачи, созданные с применением атмосферостойкой стали, первыми в России разработали и запатентовали специалисты краснодарского и самарского научно-проектных институтов «Роснефти».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адмирал Бауэр: Ук...
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым