Мэрия ищет спасителей от проблем котельной Забелина

Комитет городского хозяйства мэрии Читы объявил тендер на выполнение работ по аварийному обслуживанию сетей теплоснабжения, недавно принятых в собственность от ООО «Теплоэнергосервис» - за это готовы заплатить 1,4 миллиона рублей.