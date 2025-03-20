Мэрия ищет спасителей от проблем котельной Забелина

Комитет городского хозяйства мэрии Читы объявил тендер на выполнение работ по аварийному обслуживанию сетей теплоснабжения, недавно принятых в собственность от ООО «Теплоэнергосервис» - за это готовы заплатить 1,4 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии