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Мэрия ищет спасителей от проблем котельной Забелина

Мэрия ищет спасителей от проблем котельной Забелина

Комитет городского хозяйства мэрии Читы объявил тендер на выполнение работ по аварийному обслуживанию сетей теплоснабжения, недавно принятых в собственность от ООО «Теплоэнергосервис» - за это готовы заплатить 1,4 миллиона рублей.

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