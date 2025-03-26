Комиссар Йоргенсен: ЕС потратил на топливо из РФ сумму, равную цене тысяч F-35

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен призвал снижать энергетическую зависимость от российских энергоресурсов, поскольку с начала СВО Европа потратила на них сумму, равную цене 2400 истребителей F-35.
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