Минсельхоз России и НСА обсудили исполнение мер Дорожной карты по повышению эффективности агрострахования

Министерство сельского хозяйства России и Национальный союз агростраховщиков 21 августа провели совещание, посвященное продолжению реализации Плана мероприятий «Дорожной карты» «Повышение эффективности работы механизма сельхозстрахования, осуществляемого с господдержкой».
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